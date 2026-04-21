Дружеские посиделки завершились «спонтанным чемпионатом по раздаче пощечин» с переломом челюсти

Фото: istockphoto/blinow61

В Саратовской области в городе Пугачев двое приятелей во время застолья устроили неформальный турнир по пощечинам.



В итоге один из мужчин сломал челюсть своему собутыльнику. Инцидент произошел 21 апреля, о нем сообщили в региональном главке МВД.

Мужчины распивали алкоголь вдвоем. В какой-то момент одному из них надоел собеседник, и он несколько раз ударил товарища по лицу. Пострадавший обратился в больницу, где врачи зафиксировали перелом челюсти в двух местах.

В ведомстве отметили, что дружеские посиделки завершились «спонтанным чемпионатом по раздаче пощечин». Нападавшего доставили в полицию, где он полностью признал вину.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы.

Никита Кротов

