Пожар уничтожил три здания в Ленинградской области
В Гатчинском округе Ленинградской области случился пожар, в результате которого выгорели три постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Огонь успел распространиться на площади 300 кв. метров, уничтожив, баню, частный дом и гараж. Вчера поздно вечером поступили сведения, что спасатели смогли локализовать пламя.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения 42‑й и 43‑й пожарных частей 18 ПСО ФПС ГПС и сотрудники ГКУ «Леноблпожспаса». По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания выясняют специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского округа.
Ранее в Тульской области на автомобильном предприятии Haval вспыхнул пожар. Огонь повредил фасад здания.
