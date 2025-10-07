Подросток изнасиловал пятилетнего мальчика у себя дома и оказался в суде

07 октября 2025, 19:21

В ЮАР осудили подростка, который изнасиловал пятилетнего мальчика у себя дома

Фото: iStock/John Kevin

В ЮАР 15-летний подросток изнасиловал пятилетнего мальчика в ванной комнате в доме своих родителей. Об этом сообщает издание Kaya.





О случившемся стало известно после того, как тетя пострадавшего заметила, что ему трудно сидеть. Узнав подробности от ребенка, она немедленно обратилась в полицию.

«Потерпевший был доставлен в больницу для медицинского обследования», – говорится в сообщении.