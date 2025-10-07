Подросток изнасиловал пятилетнего мальчика у себя дома и оказался в суде
В ЮАР осудили подростка, который изнасиловал пятилетнего мальчика у себя дома
В ЮАР 15-летний подросток изнасиловал пятилетнего мальчика в ванной комнате в доме своих родителей. Об этом сообщает издание Kaya.
О случившемся стало известно после того, как тетя пострадавшего заметила, что ему трудно сидеть. Узнав подробности от ребенка, она немедленно обратилась в полицию.
«Потерпевший был доставлен в больницу для медицинского обследования», – говорится в сообщении.Школьника арестовали через два дня после преступления. После первого заседания его отправили в центр для несовершеннолетних, просить освобождении под залог он не стал.
Суд приговорил насильника к пяти годам содержания в специализированном детском учреждении с последующим переводом в тюрьму на три года.