Подросток изнасиловал пятилетнего мальчика у себя дома и оказался в суде

В ЮАР осудили подростка, который изнасиловал пятилетнего мальчика у себя дома
В ЮАР 15-летний подросток изнасиловал пятилетнего мальчика в ванной комнате в доме своих родителей. Об этом сообщает издание Kaya.



О случившемся стало известно после того, как тетя пострадавшего заметила, что ему трудно сидеть. Узнав подробности от ребенка, она немедленно обратилась в полицию.

«Потерпевший был доставлен в больницу для медицинского обследования», – говорится в сообщении.
Школьника арестовали через два дня после преступления. После первого заседания его отправили в центр для несовершеннолетних, просить освобождении под залог он не стал.

Суд приговорил насильника к пяти годам содержания в специализированном детском учреждении с последующим переводом в тюрьму на три года.
