Супруги заживо сварились в ванне в Бразилии на день рождения дочери

07 октября 2025, 19:05

The Sun: Супруги заживо сварились в ванне в Бразилии

Фото: istockphoto/undefined undefined

Супруги, отметившие четвертый день рождения дочери в Бразилии, погибли во время отдыха в мотеле. Об этом сообщает The Sun.