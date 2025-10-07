Супруги заживо сварились в ванне в Бразилии на день рождения дочери
Супруги, отметившие четвертый день рождения дочери в Бразилии, погибли во время отдыха в мотеле. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, инцидент произошёл 11 августа. 37‑летний полицейский Джеферсон Луис Сагас и его 41‑летняя жена Ана Каролина Сильва после прогулки с дочерью и распития спиртного в фуд‑парке сняли номер в мотеле Dallas в Сан‑Жозе и перестали выходить на связь.
Родственники, у которых осталась ночевать четырехлетняя девочка, забили тревогу на следующий день. Персонал отеля обнаружил супругов в комнате — ночью они приняли горячую ванну и позже их нашли мертвыми.
Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стало сочетание употребления кокаина и алкоголя и последовавший тепловой удар с сильной дегидратацией, что привело к отказу внутренних органов.
