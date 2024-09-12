Подросток изнасиловал туристку на одном из популярных курортов Европы

Фото: istockphoto/Ricky Deacon
Туристку изнасиловал 15-летний подросток из Ирландии в испанском городе Салоу, передает Belfast Live. Уточняется, что злоумышленник познакомился с будущей жертвой в пабе, которая, кстати говоря, была соотечественницей парня. Он изнасиловал ее той же ночью.
Пострадавшая пошла к полицейским, описав парня. Стражи порядка тут же взяли подростка, опасаясь, что тот сбежит от наказания. Сейчас молодой насильник содержится в центре для несовершеннолетних. Предположительно, перед судом он предстанет уже в Ирландии.
До этого сообщалось, что на одном из европейских курортов туристку на вечеринке изнасиловали восемь человек, снимая на видео происходящее. Подозреваются семеро граждан Франции и один гражданин Швейцарии в возрасте от 18 до 26 лет.
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