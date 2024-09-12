Стали известны подробности поджога вертолета в Ноябрьске

Фото: istockphoto/Zeferli
Школьниками, сжегшими вертолет в Ноябрьске, управляли извне, заявил в рамках заседания окружного правительства губернатор Дмитрий Артюхов.
«Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому», — приводит слова чиновника правительственная пресс-служба в Telegram-канале.Артюхов подчеркнул, что семиклассники были на хорошем счету. По информации правительства региона, подросткам пообещали денежную награду злоумышленники. Расследование инцидента продолжается.
Перед этим в авиакомпании UTair подтвердили журналистам РИА Новости, что на территории авиагавани в Ноябрьске произошел умышленный поджог их винтокрылой машины. Подростков госпитализировали, а вертолет восстановлению не подлежит, поскольку он полностью сгорел.
Читайте также:
В Москве после обыска в хостеле проверяют законность пребывания в РФ 440 мигрантов
СК РФ задержал гендиректора ООО «Ленбытхим» по подозрению в мошенничестве
Пилот объявил о бедствии из-за атаки по самолету в Мурманской области
Никита Кротов