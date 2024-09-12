Стала известна реакция Блиновской на арест её мужа в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Елена Блиновская не стала отвечать на вопросы о задержании в зоне специальной военной операции своего мужа. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский был задержан в воинской части на южнодонецком направлении. Его сослуживцы сообщили, что командование до последнего защищало право Алексея на воинскую службу, однако это не помогло.
Адвокат Блиновской заявила, что эта новость фейковая, а сама блогер отказалась отвечать на вопросы про мужа и его арест.
Напомним, что Блиновский решил отправиться на СВО добровольцем, чтобы спасти финансовое положение семьи. Сначала он служил под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, а затем был переведен под село Урожайное в ДНР.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Адвокат Блиновской заявила, что эта новость фейковая, а сама блогер отказалась отвечать на вопросы про мужа и его арест.
Напомним, что Блиновский решил отправиться на СВО добровольцем, чтобы спасти финансовое положение семьи. Сначала он служил под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, а затем был переведен под село Урожайное в ДНР.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова