Подросток купил «коктейль» на маркетплейсе и умер
Жители Северной столицы требуют тщательного расследования обстоятельств гибели подростка, который скончался после употребления вещества, приобретенного на популярном маркетплейсе. Трагедия произошла 15 сентября 2024 года, однако точную картину произошедшего до сих пор не восстановили, пишет «Российская газета».
По данным материалов уголовного дела, юноша, увлекавшийся спортом, заказал на онлайн-площадке пищевую добавку. По версии адвоката Виталия Гудкова, представляющего интересы семьи погибшего, подросток мог перепутать безвредную добавку с токсичным химическим веществом, имеющим идентичное название. Речь идет о соли, применяемой в промышленности.
Согласно официальному ответу заместителя руководителя Роспотребнадзора Ирины Брагиной на адвокатский запрос, вещество относится к первому классу чрезвычайной опасности. Оно оказывает остронаправленное действие и способно вызывать тяжелые поражения центральной нервной системы, печени и крови. В связи с этим химикат запрещен к розничной продаже, в том числе на маркетплейсах. Даже в пищевой промышленности его оборот ограничен: оно реализуется исключительно в составе посолочных смесей с низкой концентрацией действующего компонента.
Несмотря на действующие ограничения, подросток смог беспрепятственно оформить заказ на обычном маркетплейсе. Товар хранился на складе вместе с другими клиентскими заказами. Юноша получил посылку, а уже на следующий день его тело обнаружили в лесном массиве. Рядом с погибшим лежала термокружка с остатками приобретенного вещества.
В материалах следствия отмечается, что в отношении несовершеннолетнего возможно совершение противоправных действий неустановленными лицами. Однако, по словам адвоката Гудкова, гибель подростка могла стать результатом трагической случайности: вместо обычной добавки ему продали токсичное вещество в чистом виде, реализация которого в рознице запрещена.
Следователи отказались возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). За два года разбирательства удалось добиться лишь проведения проверки по линии Роспотребнадзора. В ходе нее выяснилось, что по юридическому адресу компании-производителя вещества в Москве расположен обычный жилой дом. На юрлицо составили административный протокол по статье 14.8 КоАП РФ («Нарушение прав потребителей»). Точные обстоятельства гибели подростка на текущий момент не установили.
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