Подросток купил «коктейль» на маркетплейсе и умер

11 октября 2026, 16:10

В Петербурге подросток умер после покупки «коктейля» на маркетплейсе

Фото: istockphoto/Motortion

Жители Северной столицы требуют тщательного расследования обстоятельств гибели подростка, который скончался после употребления вещества, приобретенного на популярном маркетплейсе. Трагедия произошла 15 сентября 2024 года, однако точную картину произошедшего до сих пор не восстановили, пишет «Российская газета».