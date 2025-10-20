Подросток умер через несколько часов после начавшейся боли в мышцах

20 октября 2025, 18:49

Mirror: подросток в Австралии умер спустя несколько часов после боли в мышцах

Фото: istockphoto/mirror-images

16-летний Леви Сайер из Австралии скончался через несколько часов после того, как у него появились боли в мышцах. Об этом сообщает The Mirror.





23 сентября подросток пришёл из школы и пожаловался матери на боли по всему телу. Родительница записала его к врачу на следующий день, но состояние быстро ухудшилось: ночью Леви потерял сознание и начал бредить. Мать вызвала скорую — весь этот период сын непрерывно спрашивал: «Я умру?».



Приехавшие медики оказали первую помощь и доставили юношу в больницу, где более 60 специалистов в реанимации в течение шести часов пытались спасти его, однако он скончался.



Причиной смерти стал сепсис, вызванный менингококковой инфекцией типа B: от появления первых симптомов до смерти прошло менее суток. Мать отметила, что сын был привит от других типов менингококка, однако вакцина не защищала от штамма, который поразил Леви.





«Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его, но болезнь распространилась по организму как цунами», — сказала она.