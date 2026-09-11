Подросток лишился глаза после падения на него баскетбольного щита на детской площадке
Подросток лишился глаза после падения на него баскетбольного щита на детской площадке в Брянской области. Об этом пишет Baza.
Мать 15-летнего пострадавшего поделилась, что врачи практически заново собрали лицо её сына после серьёзной травмы. Упавшая конструкция раздробила нос, челюсть и лицевые кости, а также повредила правый глаз.
Хирурги более двух недель боролись за жизнь мальчика, проведя три операции и наложив десятки швов. Однако спасти глаз не удалось, и его пришлось удалить. Второй глаз также начал терять зрение, что разрушило мечту подростка о карьере пилота. Он планировал поступить в авиационный колледж в Егорьевске. На текущий момент у пострадавшего временный имплант, и ему предстоит установка постоянного протеза, а также длительный период реабилитации.
Читайте также: