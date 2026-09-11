11 сентября 2026, 14:43

Подросток лишился глаза после падения баскетбольного щита в Брянской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

Подросток лишился глаза после падения на него баскетбольного щита на детской площадке в Брянской области. Об этом пишет Baza.