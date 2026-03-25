Подросток-мотоциклист выехал на красный и устроил ДТП в Иркутске

В Иркутске произошло серьезное дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Подростку понадобилась помощь медиков.



В пресс-службе МВД по региону рассказали, что 17‑летний юноша управлял мотоциклом Regulmoto и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с автомобилем Toyota Allion.

Подростка с травмами различной степени тяжести оперативно доставили в больницу на машине скорой помощи. По данным полиции, мотоциклист не имел водительского удостоверения, а управлять транспортным средством ему доверил брат, который ехал вместе с виновником аварии на заднем сиденье.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Полицейские уточняют все обстоятельства случившегося, в том числе изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей происшествия.

Александр Огарёв

