Девочка из Приморья умерла, вдохнув газ из баллона
В поселке Славянка Приморского края девочка скончалась после того, как вдохнула газ из баллона в туалете магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По предварительным данным, двое несовершеннолетних приобрели в магазине бытовой газовый баллон. Школьницы направились в туалет, где одна из них начала вдыхать содержимое баллона. В результате отравления 14‑летняя девушка скончалась на месте.
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи выясняются обстоятельства, при которых несовершеннолетние приобрели газовый баллон.
Ранее две жительницы Кирова гуляли по замерзшему озеру и провалились под лед. Летальный исход предотвратили случайные свидетели.
