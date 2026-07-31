Подросток на мопеде погиб в результате столкновения с авто на Урале
В Слободо‑Туринском районе Свердловской области в ДТП погиб подросток, который управлял мопедом. Информацию об этом распространила пресс‑служба Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 30 июля 2026 года на 50‑м километре трассы «Байкалово — Туринская Слобода — Туринск». По предварительной информации, несовершеннолетний, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу транспортному средству и врезался в автомобиль Lada Priora. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до того, как на место успела приехать скорая помощь.
Сейчас по факту аварии идёт расследование. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГАИ и специалисты следственно‑оперативной группы.
Читайте также: