В Ростове-на-Дону за госизмену осудили участника террористической организации

30 июля 2026, 23:59

Суд приговорил сторонника Артподготовки* из Ростова-на-Дону к 25 годам

Фото: iStock/AMilkin

Южный окружной военный суд в Ростове‑на‑Дону вынес приговор Денису Попову. Мужчина получил 25 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене, проинформировала пресс‑служба инстанции.