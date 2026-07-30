В Ростове-на-Дону за госизмену осудили участника террористической организации
Южный окружной военный суд в Ростове‑на‑Дону вынес приговор Денису Попову. Мужчина получил 25 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене, проинформировала пресс‑служба инстанции.
Согласно материалам дела, противоправная деятельность Попова началась в мае 2020 года: тогда он примкнул к запрещённой террористической организации «Артподготовка»*, оформив платную подписку на аккаунт её руководителя. В ноябре того же года мужчина заполнил анкету для зачисления в оперативную группу по сбору сведений для этой организации и фактически стал её участником.
В период с декабря 2020‑го по сентябрь 2021 года Попов занимался сбором данных о перемещениях военной техники и кораблей в гавани Новороссийска, а затем передал эти сведения руководителю террористической структуры. Кроме того, он перевёл денежные средства на счёт организации.
Также в Новороссийске Попов добывал информацию об учениях и манёврах Черноморского флота ВС РФ, фиксировал передвижение военной техники, стоянку кораблей и подводных лодок в гавани, а также собирал сведения о возможном прибытии охраняемых лиц в район нефтебазы «Грушовая». Все собранные данные он передал своим кураторам.
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