Туристам выставили счёт за речную прогулку в Москве почти на 21 тыс. рублей

30 июля 2026, 23:46

Фото: iStock/umcher

Речная прогулка на теплоходе «Роза ветров» в Москве обернулась для туристов внушительными тратами, несмотря на небольшую стоимость билета. Об этом проинформировал телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».