Туристам выставили счёт за речную прогулку в Москве почти на 21 тыс. рублей
Речная прогулка на теплоходе «Роза ветров» в Москве обернулась для туристов внушительными тратами, несмотря на небольшую стоимость билета. Об этом проинформировал телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Во время круиза отдыхающие заглянули в ресторан на борту. Официант активно советовал попробовать морепродукты, и в итоге пара заказала сибас и креветки на гриле.
Итоговый счёт за ужин составил 16 450 рублей. Выяснилось, что цены в меню указывались за каждые 100 граммов продукта, но эту важную деталь не уточнили. Кроме того, к сумме добавили сервисный сбор. В общей сложности туристы потратили почти 21 тысячу рублей, притом что стоимость самого билета составляла всего 1400 рублей с человека.
Оплатить счёт картой не получилось: туристам заявили, что терминал не работает. В результате часть суммы пара перевела на личную карту сотрудника, остальное отдала наличными. При этом кассовый чек им так и не выдали.
Впоследствии официанта, который обслуживал столик, уволили, так как он не проинформировал гостей о специфике ценообразования. После этого туристам вернули потраченные средства.
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