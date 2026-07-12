Подросток на велосипеде пробил голову годовалой девочке в Москве
Подросток на велосипеде пробил голову годовалой девочке в Москве. Об этом пишет Baza.
Происшествие случилось на детской площадке жилого комплекса «Западный порт». Девочка шла мимо качелей, когда в неё на высокой скорости врезался один из велосипедистов. Второй школьник ехал рядом. После инцидента оба подростка скрылись. Уточняется, что у пострадавшей из головы пошла кровь.
Ребенка срочно доставили в больницу, где медики диагностировали черепно-мозговую травму, гематому и рваную рану головы. После оказания необходимой помощи ей наложили швы. Семья девочки написала заявление в полицию и требует найти подростков, которые уехали с места происшествия.
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