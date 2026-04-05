Подросток надругался* над немым семилетним мальчиком-аутистом в школьном автобусе

05 апреля 2026, 06:25

В США подростка обвинили в растлении* немого мальчика-аутиста в школьном автобусе

В американском штате Индиана 16-летнего Лэндона Доути признали виновным в растлении* семилетнего немого мальчика с аутизмом в школьном автобусе. Об этом пишет журнал People.





Преступление произошло весной прошлого года. Весь инцидент попал на записи камер видеонаблюдения в автобусе, но в суде Доути отрицал все обвинения. Он заявил, что использовал на ребёнке «успокаивающие техники» и позволял ему прыгать на своей коленке.



Отмечается, что 16-летнего парня пересадили в автобус для детей с особенностями здоровья после того, как он испортил сиденье в другом транспортном средстве. С того момента Доути постоянно ездил вместе со своей жертвой.



