Подросток надругался* над немым семилетним мальчиком-аутистом в школьном автобусе
В США подростка обвинили в растлении* немого мальчика-аутиста в школьном автобусе
В американском штате Индиана 16-летнего Лэндона Доути признали виновным в растлении* семилетнего немого мальчика с аутизмом в школьном автобусе. Об этом пишет журнал People.
Преступление произошло весной прошлого года. Весь инцидент попал на записи камер видеонаблюдения в автобусе, но в суде Доути отрицал все обвинения. Он заявил, что использовал на ребёнке «успокаивающие техники» и позволял ему прыгать на своей коленке.
Отмечается, что 16-летнего парня пересадили в автобус для детей с особенностями здоровья после того, как он испортил сиденье в другом транспортном средстве. С того момента Доути постоянно ездил вместе со своей жертвой.
Адвокаты подсудимого настаивали, что водитель и сопровождающие не видели никакой сексуальной активности. Вещественных доказательств изнасилования также не нашли. Однако в суде подчеркнули, что просмотр видео подтвердил факт преступления.
Семья пострадавшего подала иск к школе, водителю и сопровождающему персоналу, которые знали об уязвимости немого мальчика, но не предприняли достаточных мер для его защиты. Пострадавший получил неизлечимые травмы.
Суд признал Доути не подлежащим исправлению в системе правосудия для несовершеннолетних и рекомендовал судить его как взрослого. Приговор подростку вынесут 27 апреля.