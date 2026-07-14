Подросток надругался над трехлетней девочкой и попытался «замять» дело взяткой

14 июля 2026, 19:56

В Индии подросток изнасиловал трехлетнюю девочку

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Индии подросток надругался над трехлетней девочкой, после чего его семья попыталась «замять» дело через совет старейшин. Об этом сообщает The Times of India.