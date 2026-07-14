Подросток надругался над трехлетней девочкой и попытался «замять» дело взяткой
В Индии подросток надругался над трехлетней девочкой, после чего его семья попыталась «замять» дело через совет старейшин. Об этом сообщает The Times of India.
По данным издания, мать оставила дочь со школьником, а сама отошла по делам. Когда никого не было дома, юноша совершил насилие. Когда о произошедшем стало известно, семья насильника попыталась избежать вмешательства полиции и обратилась к местным старейшинам.
Совет обязал семью насильника выплатить пострадавшей стороне штраф в размере одного лакха рупий (около 80 тысяч рублей). Однако 20% этих средств должны были перейти старейшинам, остальное — родителям девочки в течение недели. Как выяснилось позже, полученные деньги в совете потратили на застолье.
Узнав о ситуации, правоохранители прибыли в населенный пункт и арестовали подростка. Ребенка, в свою очередь, осмотрели медики. Родственники подозреваемого также могут стать фигурантами расследования — полиция выясняет, действительно ли они пытались подкупить совет старейшин.
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