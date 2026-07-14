Родители-игроманы заморили своего ребенка голодом

14 июля 2026, 19:45

Yna: родители-игроманы из Южной Кореи довели младенца до истощения

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Южной Корее родители-игроманы стали фигурантами уголовного дела после того, как их ребенок умер от истощения. Об этом сообщает издание Yna.