Родители-игроманы заморили своего ребенка голодом
В Южной Корее родители-игроманы стали фигурантами уголовного дела после того, как их ребенок умер от истощения. Об этом сообщает издание Yna.
В больницу поступил семимесячный младенец без признаков жизни и весом всего три килограмма — при норме дети этого возраста должны весить около восьми килограммов.
Расследование показало, что родители, которым на тот момент было не более 20 лет, не имели постоянной работы, проводили много времени в интернет-кафе и чрезмерно увлекались компьютерными играми. Вместе с тем они пренебрегали уходом за ребенком и морили его голодом.
Экспертиза не выявила у пары умственных отклонений и психических расстройств. Молодые мать и отец согласились с обвинением в халатности, однако заявили, что не намеревались избавляться от младенца. По версии полицейских, преступление они совершили по неосторожности.
Читайте также: