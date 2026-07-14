Заступившемуся за женщину мужчине откусили нос
Житель китайской провинции Хунань лишился части носа, пытаясь остановить мужчину, напавшего на женщину в общественном месте. Об этом сообщает издание Mothership.
69-летний Цзэн Фаньлинь заметил, как неизвестный душит несчастную, и немедленно вмешался. В ходе схватки нападавший откусил ему кусок носа и проглотил его. Несмотря на острую боль, китаец не отпустил злоумышленника и удерживал его до приезда полиции. На помощь ему пришли другие очевидцы, которые помогли остановить преступника.
Пострадавший признался, что он не сразу осознал серьезность травмы. Когда окружающие ему намекнули на это, он дотронулся до носа и понял, что его почти нет. Врачи диагностировали у него обширную потерю мягких тканей, которая позднее потребовала сложных реконструктивных операций.
Китаец уже перенес второй этап хирургического вмешательства. На полную реабилитацию уйдет около полугода.
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