Заступившемуся за женщину мужчине откусили нос

14 июля 2026, 19:16

Mothership: заступившемуся за женщину китайцу откусили нос

Фото: iStock/Backiris

Житель китайской провинции Хунань лишился части носа, пытаясь остановить мужчину, напавшего на женщину в общественном месте. Об этом сообщает издание Mothership.