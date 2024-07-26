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Подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку в Самаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл в четверг в парке Гагарина. Девочку с колото-резаным ранением госпитализировали, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемым является несовершеннолетний подросток, которого оперативно задержали.
Также один из источников РИА Новости сообщил, что задержанный 16-летний подросток поссорился с 14-летней девочкой, после чего нанёс ей два удара ножом и убежал. Скорую вызвали подруги девочки. По предварительным данным, раны непроникающие, удар пришёлся на лопатку и плечо.
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Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемым является несовершеннолетний подросток, которого оперативно задержали.
Также один из источников РИА Новости сообщил, что задержанный 16-летний подросток поссорился с 14-летней девочкой, после чего нанёс ей два удара ножом и убежал. Скорую вызвали подруги девочки. По предварительным данным, раны непроникающие, удар пришёлся на лопатку и плечо.
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Анастасия Чинкова