Пропавшая 17-летняя девушка найдена помолвленной с мужчиной старше нее на 27 лет

Пропавшая два месяца назад 17-летняя девушка из Мичигана в США найдена живущей с 44-летним мужчиной. Об этом сообщил портал WZZM 13. Предположительно, Пенелопа Уайз поссорилась с домочадцами и ушла на этой почве из дома в конце мая. На записи с видеокамер ее видели в последний раз на следующий день, 1 июня.