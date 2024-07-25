Пропавшая 17-летняя девушка найдена помолвленной с мужчиной старше нее на 27 лет

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Пропавшая два месяца назад 17-летняя девушка из Мичигана в США найдена живущей с 44-летним мужчиной. Об этом сообщил портал WZZM 13. Предположительно, Пенелопа Уайз поссорилась с домочадцами и ушла на этой почве из дома в конце мая. На записи с видеокамер ее видели в последний раз на следующий день, 1 июня.
И только в минувшее воскресенье, 21 июля, с полицейскими связался неизвестный, сообщив, что пропавшую девушку-подростка видели в Рокфорде штата Иллинойс. Стражи порядка узнали, что именно 1 июня Уайз завела знакомство с мужчиной 44 лет, а потом жила у него дома. По утверждению Пенелопы, пара помолвлена.
Прокуратура не предъявит мужчине обвинений, поскольку по местным законам замуж можно выходить, начиная с 16 лет. Сейчас девушка-подросток в СИЗО для несовершеннолетних.
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