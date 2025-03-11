Подросток напал с ножом на одноклассников во время урока в Нижнем Новгороде

Серийный убийца, который своей жестокостью затмил всеми известного Андрея Чикатило, убивавший, насиловавший и поедавший своих жертв, до сих пор жив, находится на принудительном лечении и надеется на освобождение. Его имя Александр Спесивцев. О том, как жил и убивал «новокузнецкий монстр», читайте в материале «Радио 1».