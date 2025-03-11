Подросток напал с ножом на одноклассников во время урока в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде 14-летний подросток напал с ножом на одноклассников в школе № 117 прямо во время урока, два ребенка ранены. Об этом пишет Shot.
По данным издания, восьмиклассник достал из портфеля нож и ударил им одного одноклассника в живот, а второго — в шею, после чего быстро сбежал. Подростков экстренно госпитализировали. По данным местного департамента образования, угрозы для жизни пострадавших нет.
По словам одноклассников, нападавший — 14-летний Максим — является классическим тихоней, с которым в классе никто не общается. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое.
Полиция нашла сбежавшего Максима на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. Отмечается, что парень успел позвонить родителям и сообщить о происшествии. Подростка задержали и везут на допрос.
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По словам одноклассников, нападавший — 14-летний Максим — является классическим тихоней, с которым в классе никто не общается. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое.
Полиция нашла сбежавшего Максима на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. Отмечается, что парень успел позвонить родителям и сообщить о происшествии. Подростка задержали и везут на допрос.
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Элина Позднякова