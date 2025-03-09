Ругала, что не моет посуду и плохо подметает: в Балашихе вынесли приговор 14-летней девочке, нанявшей киллеров для убийства мамы

Утром в марте 2023-года дворники обнаружили у мусорных баков завернутое в простыню тело мертвой женщины. Приехали правоохранители, потом сотрудники СК. Начали отсматривать записи с камер видеонаблюдения. Ночью сверток с телом к мусорке принесли двое. Тащили из соседнего дома. За несколько минут до этого их, заходящих в многоэтажку, сняли камеры на двери подъезда. Однако никто не ожидал увидеть подростков.