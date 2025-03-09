Ругала, что не моет посуду и плохо подметает: в Балашихе вынесли приговор 14-летней девочке, нанявшей киллеров для убийства мамы

Анастасия Милосская (Фото: Инстаграм* @milosskaya_anastasiya)
Утром в марте 2023-года дворники обнаружили у мусорных баков завернутое в простыню тело мертвой женщины. Приехали правоохранители, потом сотрудники СК. Начали отсматривать записи с камер видеонаблюдения. Ночью сверток с телом к мусорке принесли двое. Тащили из соседнего дома. За несколько минут до этого их, заходящих в многоэтажку, сняли камеры на двери подъезда. Однако никто не ожидал увидеть подростков.
Ушла из школыВесьма быстро установили, что скончавшаяся женщина проживала в том же доме, откуда вынесли ее труп. 39-летняя Анастасия Милосская была яркой женщиной, трудилась риелтором. Эксперты сразу выяснили, что ее задушили: нашли характерные следы на шее. И ушла из жизни Анастасия, судя по всему, не накануне, а несколько дней назад.
Еще в конце 2000-х почившая перебралась из Волгограда в столицу. Анастасия влюбилась в молодого человека, который казался весьма надежным. Молодые сыграли свадьбу и девушка забеременела. Но с мужем Милосской не повезло: тот злоупотреблял наркотическими веществами, а потом начал ими торговать, за что его и отправили в колонию. С тех пор ни с экс-супругой, ни с их общей дочерью он не общался.
Анастасия Милосская (Фото: Инстаграм* @milosskaya_anastasiya)
Анастасия вернулась с ребенком в Волгоград, но спустя несколько лет решила еще раз попробовать обосноваться в Москве. Временно оставила Катю (имена и фамилии всех несовершеннолетних изменены) своим родителям, а сама уехала. В новом городе стала заниматься недвижимостью. Кате тогда уже было примерно 11 лет. Мама старалась навещать ее, а через два года, когда накопила достаточно денег и приобрела в Балашихе квартиру, забрала девочку с собой. И денег на Катю не жалела: модная брендовая одежда, новый смартфон, дорогие препараты. У дочки Анастасии с детства сахарный диабет.
В Балашихе женщина устроила Катю в школу, но дочь сходила туда лишь один раз, а потом попросила забрать ее оттуда. Объяснила, что не сошлась с одноклассниками. С того времени Катя перешла на дистанционное обучение.
Тайно приходил в гостиНа страничках Анастасии много фотографий дочери с трогательными подписями. Милосская всегда делилась своим счастьем и успехами.
Женщина ездила на работу, а Катя постоянно сидела дома, смотрела телевизор или видео в телефоне. У девочки не было никаких друзей.
Осенью 2022-го Катя познакомилась с мальчиком в Сети. Дима на год старше, жил в подмосковном Чехове и тоже не ходил в школу очно. Подростки начали встречаться.
Анастасия Милосская (Фото: Инстаграм* @milosskaya_anastasiya)
Изначально школьник приезжал к девушке (а это порядка трех часов на общественном транспорте в одну сторону), когда Анастасия была на работе. И успевал уйти, пока мама девочки не вернулась. Спустя некоторое время Анастасия и Дима познакомились. Милосской мальчик понравился. Дима приходил в гости все чаще. А однажды Катя попросила маму разрешить школьнику остаться на ночь. Девочке было 14 лет, ее парню — 15.
«У него родители уехали, а он не взял ключи», — отметила в переписке с одним из знакомых сама Анастасия Милосская.
Изначально планировалось, что Дима пробудет у них пару дней. Однако все затянулось на целую неделю. При этом Катя потом заявляла, что мать ее неоднократно отчитывала при ухажере: что не моет посуду, плохо подметает и так далее. Еще девочка подчеркивала, что Анастасия ее била.
Одна из таких ссор и произошла за сутки до убийства.
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Курила с парнем, пока ее мать убивали
«С вечера они опять поругались. Утром Анастасия ушла на работу, а девушка сказала своему парню, что мать ей надоела, и спросила, как от нее можно избавиться», — поделились с «КП» в ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
Дима рассказал, что знает людей, которые могли бы решить ситуацию. Он позвонил одному своему другу, Косте, объяснил прямо по телефону, что нужно убить маму Кати, и попросил обговорить этот вопрос с другим их общим знакомым по кличке Кирпич, Володей.
«Через какое-то время эти двое перезвонили и назвали свою цену: 350 тысяч рублей», — отметил источник «КП» в правоохранительных органах.
Анастасия Милосская (Фото: Инстаграм* @milosskaya_anastasiya)
Девушка знала, что мама копит средства на покупку квартиры и летний отпуск — отложила около миллиона. План убийства подростки разработали быстро, уже к вечеру они приехали в Балашиху. Спустя некоторое время должна была вернуться Анастасия. Ребята (обоим на тот момент было по 16) потребовали деньги вперед. Володя отдал своему «помощнику» Косте 25 тысяч, а остальное оставил себе. Диме и Кате подростки тут же сказали, как все будет: на маму нападут, как только она зайдет в дом. Один схватит женщину сзади удушающим приемом, а второй зажмет нос и рот.
«Мы с Димой пошли курить на балкон. Там мы ждали, когда все закончится», — говорила потом на допросе 14-летняя дочь убитой.
Вскоре к ним постучал Кирпич и объявил, что все сделано.
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Хотели уехать к морю на деньги убитойКатя отмечала: выходя из квартиры, она отвернулась от комнаты, где лежало тело мамы, не хотела видеть все это. Убийцы уточнили, что избавятся от тела на следующий день.
Молодые люди поехали ночевать к Кирпичу на Мосфильмовскую улицу. На место расправы они вчетвером вернулись следующей ночью.
«Подростки сняли с кровати простыню, соорудили из нее что-то вроде носилок и в час ночи вынесли убитую женщину на мусорную площадку. Планировали забросить в один из баков, но не смогли так высоко поднять. Поэтому тело в простыне оставили у контейнеров», — поделился источник «КП».
Первыми задержали Катю и Диму: парень привез девочку к себе домой в Чехов. Дочь Анастасии забрала с собой кошку Калошу, пса по кличке Чеснок и суриката Яту. Подростки присвоили и остаток маминых сбережений — более 700 тысяч рублей. Несовершеннолетние уже мечтали, как отправятся на эти средства куда-нибудь к морю.
Анастасия Милосская (Фото: Инстаграм* @milosskaya_anastasiya)
«Девушка сначала призналась, что это она все придумала, а потом заявила, что инициатором был ее парень, который узнал о деньгах мамы. Но стоит отметить, что в заключении судебно-психиатрической экспертизы дочери убитой женщины указано, что она склонна к манипуляциям людьми», — пояснил инсайдер.
Оказалось, что киллеры выросли в обеспеченных и приличных семьях.
«Правда, родители и у того и у другого в разводе. Кирпич — смелый, дерзкий, безжалостный. А второй в силу своего характера ведомый, товарища он просто боялся, поэтому выполнял все его приказы», — добавил источник.
Недавно в Балашихинском городском суде вынесли приговоры подросткам. Катя, которой на днях отметила 16-летие, получила 8 лет колонии, ее парень — 8,5 года. Одному киллеру дали 6 лет, второму — 9.
Выйдет ли по УДО?В настоящий момент бабушка и дедушка Кати добиваются, чтобы девочку выпустили из колонии. Изначально они совсем не верили, что внучка причастна к убийству Анастасии. Мол, это Дима запудрил дочери Анастасии мозги, без ее ведома вызвал убийц, а Катя ни о чем даже не подозревала
Ухажера своей внучки бабушка впервые увидела в зале суда. Кричала ему через бронированное стекло, что он убийца. А тот, как отмечают, ухмылялся.
Однако после судебного процесса родители Анастасии Милосской все же начали понимать, что их любимая Катя имела к убийству мамы самое непосредственное отношение. Бабушка и дедушка засыпают заявлениями различные инстанции, просят отпустить несовершеннолетнюю. По какой причине? Все из-за сахарного диабета, которым Катя страдала с малолетства. Якобы сначала в СИЗО девочке вообще не давали инсулин. Потом он у Кати все же появился, но отечественный, а не импортный, к которому привыкла дочь Анастасии.
Бабушка уверена, что в колонии внучка долго не протянет. Диабетикам и так трудно, а в таких ужасных условиях, да еще и без специальной еды она до конца срока не доживет.
«Есть перечень заболеваний, по которым осужденного могут освободить условно-досрочно. Все зависит от того, какой у девушки тип диабета. Если он действительно какой-то фатальный, ее могут отпустить по УДО. Если же это обычный диабет, когда повышается сахар и нужна диета, это не является основанием. И слезные письма к УДО не приведут. Надо учитывать, что было совершено особо тяжкое преступление не только с точки зрения Уголовного кодекса, но и со стороны человеческой морали: заказать убийство собственной матери! Это за гранью. Скорее всего, она отсидит весь срок», — рассказал «КП» адвокат Вадим Багатурия.
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