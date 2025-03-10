Мать в ужасе сообщила о пропаже 17-летнего сына после «вписки». То, что с ним сделал незнакомый мужчина, привело в шок, подробности

Фото: istockphoto / mrohana
На новогодних каникулах 2022 года в подмосковном микрорайоне Шихово под Звенигородом произошёл шокирующий инцидент. Вечером 9 января 17-летний школьник Сергей (все имена изменены) вместе с другом отправился в гости к 25-летнему Александру, чтобы забрать младшего брата одного из подростков.
Мужчина регулярно собирал у себя шумные компании и угощал несовершеннолетних алкоголем. Что случилось с подростками после этого и какую цену им пришлось заплатить за участие в вечеринке, расскажет «Радио 1».
Когда подростки зашли в дом, там уже шло застолье. Александр предложил гостям выпить водки, но Сергей отказался, пояснив, что не употребляет алкоголь. Однако хозяин не принял отказ и начал уговаривать подростка, взяв его «на слабо». Сергей поддался давлению и выпил сначала стопку, затем стакан. Не имея опыта употребления спиртного, он быстро потерял контроль над собой.
Когда школьник был уже в полуобморочном состоянии, Александр решил поиздеваться над ним. Он раздел подростка до пояса, достал электрическую машинку для стрижки и начал насильно брить ему голову. Сергей пытался сопротивляться, но алкоголь сделал его слабым, и он мог только слабо отмахиваться.
На этом мучитель не остановился — он сбрил школьнику обе брови. Во время бритья мужчина порезал подростку кожу, и у того пошла кровь. Один из очевидцев обратил на это внимание, но Александр лишь равнодушно ответил, что ему всё равно. Всё происходящее снимали на телефон другие участники вечеринки.
Тем временем родители Сергея забили тревогу: сын обещал скоро вернуться, но пропал, а его телефон не отвечал. Мать обзвонила друзей сына и выяснила, что он может быть в доме Алексея. Узнав адрес, родители срочно поехали туда.
Когда они прибыли, перед ними предстала жуткая картина: их сын стоял раздетым и полностью обритым. Забрав подростка домой, мать сразу обратилась в полицию.
После пережитого Сергей не появлялся в школе, опасаясь насмешек одноклассников.
Однако наказание для виновника оказалось незначительным. На мужчину составили административный протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя. Максимальная санкция по этой статье — штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.
В Подмосковье трое парней избили и изнасиловали девочку-инвалида прямо на улице
Ругала, что не моет посуду и плохо подметает: в Балашихе вынесли приговор 14-летней девочке, нанявшей киллеров для убийства мамы
«Вернулся спустя два десятилетия»: пропавший без вести Дима Егоров вдруг сам объявился в паспортном столе Питера
«На слабо»
Когда подростки зашли в дом, там уже шло застолье. Александр предложил гостям выпить водки, но Сергей отказался, пояснив, что не употребляет алкоголь. Однако хозяин не принял отказ и начал уговаривать подростка, взяв его «на слабо». Сергей поддался давлению и выпил сначала стопку, затем стакан. Не имея опыта употребления спиртного, он быстро потерял контроль над собой.
«Сережа у нас вообще не пьет. Он и не любит вкус алкоголя и здоровье у него слабое, чтобы таким заниматься. А тут повелся "на слабо" и чтоб трусом не посчитали, согласился. А непьющему человеку разве много надо? Тем более ребенку. Этот Александр его и накачал, а потом стал над Сережей издеваться», — рассказала для KP.RU мама пострадавшего мальчика.
Унижения на глазах у всей компании
Когда школьник был уже в полуобморочном состоянии, Александр решил поиздеваться над ним. Он раздел подростка до пояса, достал электрическую машинку для стрижки и начал насильно брить ему голову. Сергей пытался сопротивляться, но алкоголь сделал его слабым, и он мог только слабо отмахиваться.
В Кемерове проверяют школьную учительницу, избившую ученика за плохое поведение
На этом мучитель не остановился — он сбрил школьнику обе брови. Во время бритья мужчина порезал подростку кожу, и у того пошла кровь. Один из очевидцев обратил на это внимание, но Александр лишь равнодушно ответил, что ему всё равно. Всё происходящее снимали на телефон другие участники вечеринки.
Фото: istock/ipolonina
Поиски и спасение
Тем временем родители Сергея забили тревогу: сын обещал скоро вернуться, но пропал, а его телефон не отвечал. Мать обзвонила друзей сына и выяснила, что он может быть в доме Алексея. Узнав адрес, родители срочно поехали туда.
Когда они прибыли, перед ними предстала жуткая картина: их сын стоял раздетым и полностью обритым. Забрав подростка домой, мать сразу обратилась в полицию.
«В полицию поступило заявление от жительницы Звенигорода. Женщина сообщила полицейским, что местный житель напоил ее 17-летнего сына алкоголем. Затем мужчина воспользовался беспомощным состоянием школьника и насильно обрил мальчика налысо, сбрив подростку все волосы на голове и даже брови. Все происходящее товарищи Александра снимали на видео, которое впоследствии стали распространять в чатах между школьниками», — сообщил в беседе KP.RU источник в правоохранительных органах.
Последствия произошедшего
После пережитого Сергей не появлялся в школе, опасаясь насмешек одноклассников.
Однако наказание для виновника оказалось незначительным. На мужчину составили административный протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя. Максимальная санкция по этой статье — штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.
«А если бы туда к ним девочка на вечеринку пришла? Что бы случилось? Ее бы также напоили и уж явно бы не волосы ей стричь стали, а сделали бы что-то похуже, что-то страшное. Сколько таких случаев было, в новостях показывали. Страшно за детей! И никто ведь этого Александра не контролирует, что хочет, то и делает. Выписали ему административку и отпустили на все четыре стороны», — возмутилась мама пострадавшего школьника.Читайте также:
В Подмосковье трое парней избили и изнасиловали девочку-инвалида прямо на улице
Ругала, что не моет посуду и плохо подметает: в Балашихе вынесли приговор 14-летней девочке, нанявшей киллеров для убийства мамы
«Вернулся спустя два десятилетия»: пропавший без вести Дима Егоров вдруг сам объявился в паспортном столе Питера
Дайана Хусинова