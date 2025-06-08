ДТП в Ярославской области, есть погибшие

08 июня 2025, 18:12

В ДТП в Ярославской области погибли четыре человека

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

ДТП в Ярославской области унесло жизни четырех человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в воскресенье, 8 июня.







«В 11:50 мин на 13 км автодороги «Ярославль-Любим» Ярославского района произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказано в материале.

