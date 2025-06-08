ДТП в Ярославской области, есть погибшие
В ДТП в Ярославской области погибли четыре человека
ДТП в Ярославской области унесло жизни четырех человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в воскресенье, 8 июня.
«В 11:50 мин на 13 км автодороги «Ярославль-Любим» Ярославского района произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказано в материале.Уточняется, что Сhevrolet Niva выехала на встречную полосу, где врезалась в Mersedes. Обстоятельства аварии сейчас выясняют правоохранители. Троих пострадавших госпитализировали.
Накануне сообщалось, что машина на огромной скорости влетела в балкон в подмосковных Мытищах. В автомобиле была целая компания, когда он перевернулся, влетев в строение на уровне первого этажа. Речь идет о ЖК «Императорские Мытищи». Предварительно, пострадавших нет.