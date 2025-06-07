Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском увеличилось до 23

07 июня 2025, 05:44

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Хабаровского края» @gibdd27

Количество пострадавших в результате аварии с экскурсионным автобусом в Хабаровском крае возросло до 23 человек. Данные о росте числа жертв предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.





ДТП случилось 6 июня 2025 года примерно в 10:00 утра в селе Воронежское-2. По предварительной информации следствия, у автобуса Hyundai Aero Town, перевозившего 29 детей, двух сопровождающих и одного родителя, отказала тормозная система.



Автобус ехал по улице Центральной, направляясь в зоосад «Приамурский», однако на уклоне водитель потерял управление. Транспорт наехал на бетонное ограждение и опрокинулся.





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Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Хабаровского края» @gibdd27

«По информации водителя, он сам и пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности», — передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Хабаровского края».