Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском увеличилось до 23
Количество пострадавших в результате аварии с экскурсионным автобусом в Хабаровском крае возросло до 23 человек. Данные о росте числа жертв предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось 6 июня 2025 года примерно в 10:00 утра в селе Воронежское-2. По предварительной информации следствия, у автобуса Hyundai Aero Town, перевозившего 29 детей, двух сопровождающих и одного родителя, отказала тормозная система.
Автобус ехал по улице Центральной, направляясь в зоосад «Приамурский», однако на уклоне водитель потерял управление. Транспорт наехал на бетонное ограждение и опрокинулся.
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Пятеро детей и двое сопровождающих были доставлены в краевую клиническую больницу имени профессора О.В. Владимирцева, еще двое детей госпитализированы в детскую краевую клиническую больницу имени А.К. Пиотровича. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте и отпустили домой.
Водитель не пострадал.
«По информации водителя, он сам и пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности», — передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Хабаровского края».В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Водителю вынесено определение о расследовании административного нарушения — за управление автобусом без действующей карты в тахографе.