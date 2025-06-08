В подмосковных Мытищах машина влетела в балкон жилого дома на огромной скорости

08 июня 2025, 06:30

Фото: Telegram-канал «Осторожно, Москва» @ostorozhno_moskva

Автомобиль врезался в балкон жилого дома в подмосковных Мытищах. Машина с «гонщиками» двигалась на высокой скорости, что привело к аварии в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Информацию о происшествии передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».