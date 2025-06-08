В подмосковных Мытищах машина влетела в балкон жилого дома на огромной скорости
Автомобиль врезался в балкон жилого дома в подмосковных Мытищах. Машина с «гонщиками» двигалась на высокой скорости, что привело к аварии в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Информацию о происшествии передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Авто, в котором находилась компания людей, зацепило бордюр, несясь на огромной скорости. После этого машина перевернулась и влетела в строение на уровне первого этажа. По предварительным сведениям, в результате ДТП никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов принес извинения священнослужителю, в адрес которого ранее допустил оскорбительное высказывание «дебил в рясе». Алаудинов признал недопустимость своих слов в адрес отца Гавриила.
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