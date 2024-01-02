Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь из-за компьютера

Фото: istockphoto / Khaosai Wongnatthakan
Семиклассник совершил суицид в новогоднюю ночь, из-за того, что родители не подарили ему компьютер.
Об этом сообщает телеграм-канал «BAZA». Уточнятся, что парень оставил предсмертную записку, где обвинил родителей и поздравил из с Новым годом.
Тело мальчика обнаружили за 20 минут до курантов в его же комнате. Известно, что парень узнал, что он не получит в подарок компьютер из-за плохой учебы. Когда мама хотела позвать сына к новогоднему столу, она увидела уже своего сына мертвым.
Идет проверка.
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Дана Игумнова