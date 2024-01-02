Полицейскому разорвало лицо фейерверком в Москве

Фото: istockphoto / Motortion
Полицейскому разорвало лицо фейерверком на Новый год в Москве.
В Москве сотруднику полиции разорвало лицо фейерверком, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел днем 1 января. Пострадавший - 39-летний инспектор ГИБДД по Южному административному округу столицы. Друзья позвали его на улицу запускать фейерверк, во время запуска он был слишком близко к нему, несколько залпов попали ему в лицо.
У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозг, кровоизлияние и контузию глаза. Он находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Правоохранительные органы организовали проверку.
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Инцидент произошел днем 1 января. Пострадавший - 39-летний инспектор ГИБДД по Южному административному округу столицы. Друзья позвали его на улицу запускать фейерверк, во время запуска он был слишком близко к нему, несколько залпов попали ему в лицо.
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Дана Игумнова