Индийское судно попало под обстрел и затонуло возле берегов Йемена
Индийское судно потерпело крушение после обстрела неподалёку от территориальных вод Йемена. Об инциденте 4 августа сообщил в соцсети Х министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.
По словам чиновника, судно опрокинулось и ушло под воду. Министр подчеркнул, что страна категорически осуждает нападение на мирное парусно-механическое судно, которое не представляло угрозы.
Всех 14 членов экипажа удалось спасти — их доставили в йеменский порт Моха. Соновал поручил ответственным ведомствам принять меры для обеспечения безопасности индийских судов в этом регионе, а также организовать необходимую поддержку пострадавшим морякам.
Ранее танкер попал под обстрел вблизи берегов Омана. Удар пришёлся на машинное отделение судна.
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