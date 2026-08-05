Житель Петербурга отправлял со Шри-Ланки на родину тетради с самоцветами

05 августа 2026, 00:42

Фото: iStock/Nopadol Uengbunchoo

В Санкт‑Петербурге ликвидировали канал нелегального ввоза минералов со Шри‑Ланки. Сотрудники Северо‑Западной оперативной и Пулковской таможен изъяли 40 драгоценных и полудрагоценных камней стоимостью более 3,4 млн рублей.





Как сообщили в пресс-службе ФТС, всё началось с двух подозрительных международных отправлений: в декларациях значились личные вещи и канцтовары, но при проверке в тетрадях нашли тайники с 18 огранёнными камнями и бирками. Позже правоохранители вышли на 43‑летнего организатора схемы — жителя Петербурга, который, находясь на Шри‑Ланке, отправлял посылки самому себе.



Мужчину задержали в аэропорту Пулково, когда он возвращался в Россию и проходил «зелёный коридор». При досмотре у него нашли ещё 22 самоцвета: восемь — в карманах, 14 — спрятанными в перчатке внутри обуви для плавания. По словам задержанного, он хотел продавать камни через собственный интернет‑магазин.



Среди изъятых минералов — шпинель, жёлтый сапфир, аквамарин, хризолит, лунный камень, гранат, турмалин, титанит, топаз и цитрин. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела о контрабанде стратегически важных ресурсов; ему грозит до пяти лет лишения свободы.