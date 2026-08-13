Подросток нырнул в реку во время занятия по гребле и не смог выбраться из воды

13 августа 2026, 11:45

14-летний школьник умер во время тренировки по гребле в Краснодаре

Фото: Istock / 36clicks

Трагедия произошла во время тренировки по гребле в Краснодаре. 14-летний школьник пришёл на занятие в спортивную школу на улице Кубанской, где также располагается местная федерация гребли на байдарках и каноэ.