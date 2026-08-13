Подросток нырнул в реку во время занятия по гребле и не смог выбраться из воды
Трагедия произошла во время тренировки по гребле в Краснодаре. 14-летний школьник пришёл на занятие в спортивную школу на улице Кубанской, где также располагается местная федерация гребли на байдарках и каноэ.
По данным SHOT, подросток занимался греблей меньше месяца. Во время очередной тренировки ему разрешили нырнуть в реку Кубань. При этом, как утверждается, место, где школьник оказался в воде, не предназначено для купания.
Во время нахождения в реке подростка внезапно начало затягивать под воду. Мальчик быстро скрылся под поверхностью, после чего его попытались спасти. Однако спасти школьника не удалось. Он погиб во время тренировки.
Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. Проверку по факту произошедшего проводит прокуратура Краснодара. Правоохранителям предстоит выяснить, почему подростку разрешили нырять в запрещённом для купания месте и соблюдались ли требования безопасности во время занятия.
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