У серийного убийцы Андрея Леонтьева нашли возможного сообщника

13 августа 2026, 11:21

Брат серийного убийцы Леонтьева помогал ему скрывать тела жертв в Подмосковье

Фото: Istock / Andrii Atanov

В деле Андрея Леонтьева, которого обвиняют в серии убийств ради квартир, появились новые обстоятельства. По версии следствия, мужчина на протяжении многих лет мог расправляться с людьми, чтобы завладеть их недвижимостью. Теперь выяснилось, что к сокрытию следов преступлений мог быть причастен его родной брат. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.