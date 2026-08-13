У серийного убийцы Андрея Леонтьева нашли возможного сообщника
В деле Андрея Леонтьева, которого обвиняют в серии убийств ради квартир, появились новые обстоятельства. По версии следствия, мужчина на протяжении многих лет мог расправляться с людьми, чтобы завладеть их недвижимостью. Теперь выяснилось, что к сокрытию следов преступлений мог быть причастен его родной брат. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
История Леонтьева начала раскрываться после исчезновения в ноябре 2010 года москвички Алисы Васильевой и её семилетней дочери Алёны. Женщина была инвалидом первой группы. Через несколько месяцев, в мае 2011 года, рыбак обнаружил в озере под Воскресенском чемодан с телом Алисы. Останки были перемотаны липкой лентой, а чемодан привязан к унитазу. Девочку тогда найти не удалось.
Позже следователи пришли к версии, что к исчезновению матери и ребёнка мог иметь отношение гражданский муж Алисы Андрей Леонтьев. По данным следствия, мужчина хотел получить её квартиру и под разными предлогами пытался заставить женщину переоформить недвижимость на него.
Новый эпизод произошёл в 2023 году. В ноябре пропал москвич Сергей Горбаченко. Незадолго до исчезновения он также передал свою квартиру Леонтьеву. В марте 2024 года тело мужчины обнаружили закопанным на участке в Ногинске.
После этого Леонтьев уехал из России и перебрался в США. Следствие считает, что таким образом он пытался скрыться, понимая, что правоохранители могут выйти на его след. В июне 2025 года мужчина вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Внуково. Леонтьеву предъявили обвинения в мошенничестве с недвижимостью и убийстве трёх человек, включая ребёнка. Позже тело семилетней Алёны также удалось обнаружить.
Теперь СК установил новые детали. По версии следствия, брат Леонтьева помогал ему избавляться от тел погибших и скрывать следы преступлений в Воскресенске. Мужчину уже объявили в розыск.
Кроме того, при проверке недвижимости Леонтьева и его родственников следователи обнаружили ещё один возможный эпизод. По версии правоохранителей, мужчина обманом завладел московской квартирой и земельным участком в Подмосковье, после чего оформил недвижимость на своих родителей.
В этом случае предполагаемую жертву Леонтьев убить не успел — ему пришлось скрыться за границей. Пострадавшая Ирина Тышкевич вспоминает, что подозреваемый производил впечатление совершенно обычного человека.
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