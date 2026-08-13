Жительница Сингапура четыре года спала у лифта из-за заваленной вещами квартиры

13 августа 2026, 11:14

Фото: iStock/N-sky

В Сингапуре волонтеры помогли женщине, вынужденной около четырех лет ночевать на лестничной площадке рядом с лифтом: ее жилье оказалось заполнено накопленными вещами. Об этом сообщает Mothership.