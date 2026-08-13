Жительница Сингапура четыре года спала у лифта из-за заваленной вещами квартиры
В Сингапуре волонтеры помогли женщине, вынужденной около четырех лет ночевать на лестничной площадке рядом с лифтом: ее жилье оказалось заполнено накопленными вещами. Об этом сообщает Mothership.
Хозяйка годами приносила домой разные предметы и не избавлялась от них. Горы хлама заняли пространство от пола до потолка, а дверь в квартиру удавалось приоткрыть лишь на небольшое расстояние.
В комнатах не осталось свободного места для отдыха. Поэтому женщина устроила ночлег за пределами жилья, возле лифтовой зоны.
9 августа к уборке подключились свыше 30 добровольцев. Они разобрали завалы и подготовили в квартире безопасное место, где хозяйка сможет спать. Среди вещей участники нашли памятные и ценные предметы, о существовании которых женщина уже не помнила.
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