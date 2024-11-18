Подросток облил 10-летнего мальчика розжигом и толкнул в костер в Приморье

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В Надеждинском районе Приморского края подросток облил 10-летнего мальчика жидкостью для розжига и толкнул в огонь. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Надеждинского района проводит проверку по факту получения термических ожогов 10-летним мальчиком в с. Вольно-Надеждинское», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что 17 ноября родители привели в больницу десятилетнего сына. Врачи диагностировали у него ожог голени. Мальчик рассказал, что проходил мимо стадиона и заметил, что подростки жгут траву. Тогда он сделал им замечание. В ответ один из ребят плеснул в него жидкость для розжига и толкнул в огонь. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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