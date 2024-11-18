Глава уголовного розыска Иркутской области случайно убил человека во время охоты

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Глава управления уголовного розыска Иркутской области полковник Андрей Жбанов случайно убил человека во время охоты, пишет Baza.
По данным издания, 16 ноября 52-летний Жбанов в составе 13 охотников приехал в лес в районе деревни Баганта. Мужчины разделились на две группы: загонщиков и стрелков. Все они были расставлены по номерам.
В какой-то момент Жбанов выстрелил из своего ружья в сторону, где должен был находиться зверь, однако попал в грудь 62-летнего загонщика. Он скончался на месте.
В тот же день на Жбанова завели уголовное дело. Пока его отпустили домой под подписку о невыезде.
В Башкирии произошла трагедия с молодыми парнями, недавно вернувшимися из армии. Один из них погиб, а другой был госпитализирован. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В какой-то момент Жбанов выстрелил из своего ружья в сторону, где должен был находиться зверь, однако попал в грудь 62-летнего загонщика. Он скончался на месте.
В тот же день на Жбанова завели уголовное дело. Пока его отпустили домой под подписку о невыезде.
В Башкирии произошла трагедия с молодыми парнями, недавно вернувшимися из армии. Один из них погиб, а другой был госпитализирован. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Элина Позднякова