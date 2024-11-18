Жительница Ногинска и её дочь погибли из-за неисправной газовой колонки

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В Ногинске женщина и её дочь скончались, возможно, от отравления угарным газом. Установление обстоятельств их смерти контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В понедельник утром в квартире на ул. Третьего Интернационала в городе Ногинске обнаружили тела 14-летней девочки и её матери без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, они отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки», – отметили в пресс-службе.Как говорится в сообщении, Ногинская городская прокуратура контролирует расследование всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела.
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