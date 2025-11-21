Медведя ошибочно обвинили в расправе над пенсионеркой

21 ноября 2025, 19:16

The Japan Times: считавшаяся жертвой медведя японка погибла от переохлаждения

Фото: iStock/Tadoma

Стала известна истинная причина смерти 70-летней японки, считавшейся жертвой медведя. Об этом пишет газета The Japan Times.