Медведя ошибочно обвинили в расправе над пенсионеркой
Стала известна истинная причина смерти 70-летней японки, считавшейся жертвой медведя. Об этом пишет газета The Japan Times.
Тело пенсионерки нашли 16 ноября на рисовом поле в окрестностях города Казуно. На нем были видны многочисленные раны и едва различимые следы укусов. Местная полиция и жители подозревали, что женщина погибла от лап хищника, так как медведи часто атаковали людей в том районе.
Однако вскрытие показало, что она скончалась от остановки сердца, вызванной переохлаждением. Все повреждения ей нанесли мелкие животные посмертно.
Правоохранители не обнаружили никаких следов пребывания крупного хищника, что полностью исключило версию о его нападении. Медведя, которого ошибочного считали виновником, полностью реабилитировали.
Ранее сообщалось, что гризли напал на учеников начального класса и их учителя во время похода в Канаде. Сейчас известно об одиннадцати пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии.
