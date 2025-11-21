В Петербурге фигуранты дела за о создании детской порнографии получили срок
Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил двух женщин и трёх мужчин к срокам от 14 до 19 лет лишения свободы за изготовление детской порнографии. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Следствие установило, что в период с 2018 по 2021 год осуждённые систематически совершали преступления в отношении несовершеннолетних дочерей одной из обвиняемых — девочек 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Они также вели фото- и видеосъёмку для последующего распространения материалов через интернет.
Большинство подсудимых свою вину не признали, утверждая, что занимались «нудистским фильмом». Исключением стала одна фигурантка, которая признала участие в изготовлении порнографических материалов.
