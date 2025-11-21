В Петербурге фигуранты дела за о создании детской порнографии получили срок

21 ноября 2025, 18:51

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил двух женщин и трёх мужчин к срокам от 14 до 19 лет лишения свободы за изготовление детской порнографии. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.