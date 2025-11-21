Сироп от кашля убил несколько десятков детей
За последние месяцы в Индии по меньшей мере 24 ребенка скончались после употребления сиропа от кашля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в сфере здравоохранения.
Трое должностных лиц, ответственных за безопасность лекарств в штате Тамилнад, выразили мнение, что растворитель, использованный для производства партии препарата Coldrif, мог быть с токсичным химическим веществом.
В это время компания Sresan Pharmaceutical Manufacturer приобрела 50 килограммов пропиленгликоля (PG) у местного дистрибьютора химии Sunrise Biotech. В тот же день этот растворитель также купили у небольшой фирмы Jinkushal Aroma, которая занимается производством ароматизаторов для жидких моющих средств и других химикатов.
Индийские власти начали расследование инцидента. Уточняется, что сироп Coldrif сильно загрязнили известным промышленным токсином — диэтиленгликолем. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить, каким образом это вещество попало в растворитель.
