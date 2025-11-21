Сироп от кашля убил несколько десятков детей

21 ноября 2025, 18:57

Reuters: сироп от кашля убил 24 детей в Индии

Фото: istockphoto/Sujata Jana

За последние месяцы в Индии по меньшей мере 24 ребенка скончались после употребления сиропа от кашля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в сфере здравоохранения.