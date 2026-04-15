Подросток пытался совершить теракт в России по заданию СБУ
Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор несовершеннолетнему жителю Томской области. Подросток получил 6,5 лет воспитательной колонии за попытку совершить теракт по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия, в начале января 2025 года фигурант дела вступил в интернет‑сообщество, пропагандирующее идеи смены конституционного строя в России. Затем он вышел на связь с представителем СБУ, который координировал на территории РФ деятельность, угрожающую безопасности страны.
В апреле 2025 года за денежное вознаграждение подросток согласился устроить диверсионно‑террористический акт на железнодорожных путях. Эти участки инфраструктуры использовались для перевозки химических и взрывопожароопасных грузов. После принятия предложения несовершеннолетнему разъяснили правила конспирации, меры безопасности и порядок дальнейших действий.
Читайте также: