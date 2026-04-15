Подросток пытался совершить теракт в России по заданию СБУ

15 апреля 2026, 06:15

В Новосибирске подростка приговорили к 6,5 годам колонии за организацию теракта

Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор несовершеннолетнему жителю Томской области. Подросток получил 6,5 лет воспитательной колонии за попытку совершить теракт по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).