Тело женщины обнаружили в ходе поисков пропавшего мальчика в Брянской области

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В результате поисков пропавшего мальчика в Брянской области полицейские обнаружили тело мертвой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



Речь идет о несовершеннолетнем, который провалился под лед реки Десны 20 января 2026 года в Бежицком районе Брянска. Как уточнили в СК, найденная женщина числилась пропавшей без вести с декабря 2025 года.

В ходе первичного осмотра тела специалисты не выявили признаков насильственной смерти. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства гибели женщины и работают над восстановлением хронологии событий.

Ранее в Подмосковье обнаружили тела двух мужчин с колото-резаными ранами. Инцидент произошел в поселке Большие Вяземы.

Александр Огарёв

