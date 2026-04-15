Тело женщины обнаружили в ходе поисков пропавшего мальчика в Брянской области
В результате поисков пропавшего мальчика в Брянской области полицейские обнаружили тело мертвой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Речь идет о несовершеннолетнем, который провалился под лед реки Десны 20 января 2026 года в Бежицком районе Брянска. Как уточнили в СК, найденная женщина числилась пропавшей без вести с декабря 2025 года.
В ходе первичного осмотра тела специалисты не выявили признаков насильственной смерти. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства гибели женщины и работают над восстановлением хронологии событий.
Ранее в Подмосковье обнаружили тела двух мужчин с колото-резаными ранами. Инцидент произошел в поселке Большие Вяземы.
