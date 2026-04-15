Зоофил неделями связывал и насиловал животных на ферме во Франции
Во Франции задержали мужчину за жестокое обращение с животными. Пострадали шесть коз и овец, пишет Daily Star.
19‑летний мужчина неделями связывал и насиловал сельскохозяйственных животных на одной из местных ферм. История раскрылась благодаря внимательности владелицы скота. Сначала она заметила веревку на ногах одной из самок и предположила, что кто‑то пытался украсть животное, но оно сумело вырваться. Однако позже женщина обнаружила такие же веревки на других козах. Кроме того, у них появились серьезные травмы.
Обеспокоенная происходящим хозяйка фермы установила камеры наблюдения, чтобы выяснить, кто причиняет вред скоту. Долгое время злоумышленник не появлялся, но в итоге попал в объектив. После получения видеодоказательств женщина вызвала полицию и вместе с собаками направилась к вольеру. Подозреваемого задержали прямо на месте преступления.
Несмотря на видеозапись и совпадение образцов ДНК, молодой человек не признал вину и попытался сослаться на невменяемость. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере €45 000 за жестокое обращение с животными.
