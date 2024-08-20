СК обыскивает отделы полиции Петербурга после конфликта с таксистами

Фото: сайт СК РФ
В Санкт-Петербурге Следственный комитет России проверяет отделы полиции после инцидента с задержанием общественников из-за конфликта таксистов, сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В управлении по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий – по статье 286 УК.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело против сотрудников полиции из-за незаконного задержания активистов.
Конфликт на Комендантском проспекте произошел между мужчинами из-за конкуренции в сфере такси. Один из участников получил огнестрельное ранение. Позже в социальных сетях появилась информация о повторном конфликте, связанной с конкуренцией в такси, где участвовали мигранты. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые пришли выяснить, почему приезжие мешают местным таксистам работать.
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Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело против сотрудников полиции из-за незаконного задержания активистов.
Конфликт на Комендантском проспекте произошел между мужчинами из-за конкуренции в сфере такси. Один из участников получил огнестрельное ранение. Позже в социальных сетях появилась информация о повторном конфликте, связанной с конкуренцией в такси, где участвовали мигранты. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые пришли выяснить, почему приезжие мешают местным таксистам работать.
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Лия Мурадьян