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СК обыскивает отделы полиции Петербурга после конфликта с таксистами

Следователи СК проводят обыски в отделах полиции Санкт-Петербурга
20 августа 2024, 21:21
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

В Санкт-Петербурге Следственный комитет России проверяет отделы полиции после инцидента с задержанием общественников из-за конфликта таксистов, сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В управлении по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий – по статье 286 УК.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело против сотрудников полиции из-за незаконного задержания активистов.



Конфликт на Комендантском проспекте произошел между мужчинами из-за конкуренции в сфере такси. Один из участников получил огнестрельное ранение. Позже в социальных сетях появилась информация о повторном конфликте, связанной с конкуренцией в такси, где участвовали мигранты. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые пришли выяснить, почему приезжие мешают местным таксистам работать.

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#бастрыкин
Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке
Главу цифрового управления ФСИН задержали за получение взятки
20 августа 2024, 19:42

Фото: iStock/Atstock Productions

Глава Управления цифровой трансформации ФСИН России, полковник Алексей Тимченко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Также решается вопрос об избрании Тимченко меры пресечения. Иные подробности на данный момент не приводятся.

Ранее сообщалось, что суд отправил под арест бывшего главу Отдела контрразведки Пермского УФСБ Григория Царегородцева, который обвиняется в получении взятки в размере 100 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#взятка
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«Смуглый половой орган»: фанатка детских блогеров пострадала от девочки-педофила
20 августа 2024, 18:56

Фото: istock /KeremYucel

Юная поклонница блогеров Леры Симки и Миланы Некрасовой столкнулась с педофилом в сообществе, посвященном популярным звездам. Девочка списалась с незнакомкой, между ними завязалось общение. В какой-то момент новая знакомая предложила созвониться. То, что увидела на мониторе девочка, повергло ее в шок. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство с педофилом


В социальных сетях девочка искала контакты своих кумиров: блогеров Леры Симки и Миланы Некрасовой. Она отыскала сообщество, в котором фанаты делятся своим мнением о деятельности фрилансеров. Вдруг одна из участниц группы под именем Лена написала девочке и сразу же осыпала ее комплиментами.

Некоторое время они переписывались на отвлеченные темы, затем новая знакомая начала расспрашивать малолетнюю о том, где находятся ее родители, одна ли она дома на данный момент. Девочка не придала значение расспросам собеседницы и разоткровенничалась. После непродолжительного общения Лена предложила созвониться по видеосвязи.

В итоге несовершеннолетняя увидела на экране не ровесницу, а взрослого мужчину со смуглым цветом кожи. В следующий момент он показал ничего не подозревающей школьнице свой половой орган.

Фото: istock /monkeybusinessimages

Поиски извращенца


После произошедшего семья пыталась найти педофила через соцсети, но он почистил переписку и поменял настройки.

«Видимо, он сменил аккаунт, заблокировал. В общем, какая-то непонятная история произошла. Найти этого человека не удалось, в полицию заявлять бесполезно. Очень жалко ребенка. Потому что она совершенно не подозревала», — рассказывает родственница пострадавшей.

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#история
#соцсети
#поиски
#девочка
#педофилия
#интернет
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«Это труп»: 8-летнего мальчика нашли у «князя Дмитрия», с которым сожительствовала его мать
20 августа 2024, 18:37

Фото: istock/ipolonina

В поисках 8-летнего Сени Елисеева, который пропал в августе прошлого года, принимали участие правоохранительные органы и волонтёры. Казалось, что шансов найти ребенка живым уже нет, однако на днях появилась информация о местонахождении Сени. О том, как он оказался в квартире у одного из приспешников обвиняемого в пропаганде терроризма и что произошло с ребенком расскажет редакция «Радио 1».

Пропажа Сени Елисеева


Сеня был младшим сыном в семье Екатерины и Альберта Елисеевых. Некоторое время назад пара развелась, дети остались с матерью. Почти сразу после разрыва Екатерина оказалась в апокалиптическом движении под названием «Царская империя». Завербовал ее туда мужчина, с которым Екатерина познакомилась через Интернет.

«Катя стала неадекватной, утверждала, что РФ не существует, поэтому законы не обязательно соблюдать, а долги и коммунальные платежи не платить. Она даже проводила агитацию в своей школе, где работала как воспитательница ночного интерната», — расскажет позже свекровь женщины.
27 августа 2023 года Екатерина уехала с маленьким Сеней из Повенца, написав свекрови, что отправилась к любимому строить новую жизнь. Ирина сначала обрадовалась, но вскоре увидела видео, на котором Екатерина и Арсений идут с толпой в серых одеждах. Это видео было на канале той самой общины, в которую попала ее невестка.

Ирина обратилась в полицию с заявлением о пропаже внука и его матери, их поисками занялись правоохранители и волонтеры. Однако выйти на след женщины и ребенка долгое время не удавалось.


Что известно о движении «Царская империя»


Секту возглавляет человек, известный как старец Зосима, в жизни — Леонид Власов, ранее неоднократно судимый. Зосиму удалось собрать вокруг себя тысячи сторонников, недовольных нынешним порядком. По его учению, в паспортах, страховках и других документах можно увидеть знаки антихриста. Особенно противоречат они ИНН.

Сторонники движения считают, что те, кто не согласен быть «физическим лицом», могут игнорировать законодательство РФ, уклоняться от уплаты налогов и пользоваться услугами ЖКХ бесплатно. По их мнению, физическое лицо – это труп, поэтому у тех, кто не считает себя таковым, не может быть соответствующих прав. Проживают члены движения в землянках и руинах, обходясь без газа и электричества.

Летом этого года бабушке Арсения начали поступать звонки от волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». Женщину, схожую с пропавшей Екатериной, заметили в Ульяновске. Так, удалось выйти на след невестки и отыскать внука.

Фото: istock/eugenekeebler


Что сейчас с пропавшим мальчиком


Арсений рассказывал бабушке, что сначала они с мамой жили в селе Айбаши под Ульяновском. Обитали в землянке, как и все. Никто мальчика не заставлял учиться, он целыми днями бегал по деревенским развалинам. Иногда мать уезжала на неделю работать. Во время очередного рейда полицейских, Сеня с мамой и «князем Дмитрием» спешно покинули место обитания и переехали в Ульяновск. В городе, по словам мальчика, он почти не выходил на улицу. Когда бабушка его забрала, он был очень бледным от недостатка солнца.

«Сейчас он отказывается учиться. Говорит, зачем? Я отвечаю, чтобы стать кем-то. А он: "Никем я не стану, буду пахать, как раб, за копейки"», — рассказывает о внуке Ирина.

В настоящее время с мальчиком занимаются не только учителя, но и школьный психолог. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело, решается вопрос о лишении ее родительских прав.

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Пенсионерка на внедорожнике переехала ребенка в Нефтеюганске
В Нефтеюганске пенсионерка насмерть сбила 8-летнего школьника на переходе
20 августа 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Жуткое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок, случилось 20 августа в Нефтеюганске ХМАО. По информации СМИ Югры, 62-летняя местная жительница за рулем внедорожника Changan сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.
Камеры наблюдения зафиксировали момент трагической аварии. Видео ДТП с ребенком в Нефтеюганске опубликовало УМВД России по Ханты-Мансийскому АО. На кадрах видно, как автомобиль наехал на ребенка и протащил его несколько метров под днищем. Несмотря на помощь прохожих, травмы мальчика оказались слишком тяжелыми, ребенок умер на месте происшествия.


Выяснилось, что автомобиль Changan оформлен на лизинговую компанию. Водителя уже задержали сотрудники окружной полиции. Также правоохранительные органы работают с родителями погибшего мальчика. Проверка пока продолжается.




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Пятерых осужденных по делу экс-министра Михаила Абызова освободили

В Петербурге мобилизованный в отпуске получил ранение, когда защищал несовершеннолетнего

Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя
#дтп
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#видео
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Пятерых осужденных по делу экс-министра Михаила Абызова освободили
20 августа 2024, 16:41

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Пятеро фигурантов дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова вышли на свободу. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что во время оглашения приговора Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. А у Галины Фрайденберг, Екатерины Заяц и Олега Серебренникова истек срок нахождения под домашним арестом.

Самого Абызова задержали в 2019 году.

Напомним, в прошлом году Преображенский суд Москвы приговорил к двенадцати годам лишения свободы экс-министра по делам Открытого правительства. Его признали лидером организованного преступного сообщества. Следствие установило вину Абызова в мошеннических действия, легализации денежных средств и подкупе.

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В Петербурге мобилизованный в отпуске получил ранение, когда защищал несовершеннолетнего

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#суд
#приговор
#убийство
#следствие
#тюрьма
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В Махачкале задержан один из полицейских, участвовавших в задержании участника СВО
Baza: Задержан один из полицейских, участвовавших в аресте Ахмеда Джабраилова
20 августа 2024, 15:53

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Махачкале задержан один из полицейских, участвовавших в аресте 48-летнего Ахмеда Джабраилова, который скончался в отделении полиции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, задержание произошло минувшей ночью, и в настоящее время с полицейским проводятся следственные действия. Он находился в кабинете МВД вместе с 48-летним Джабраиловым во время его задержания. Источники сообщают, что это не последнее задержание в рамках расследования дела о смерти Джабраилова.

Боец спецназа «Ахмат» оказался в участке после неадекватного поведения на улице. По словам его семьи, незадолго до этого он вернулся с СВО и страдал от посттравматического расстройства. В отделении полиции мужчине стало плохо, а последние моменты его жизни были зафиксированы на видео, где видно, как полицейские применяли силу к Джабраилову.

Ранее сообщалось, что родственникам мужчины угрожают и требуют прекратить обсуждение дела. Семья погибшего продолжает добиваться справедливости и наказания виновных.

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В Петербурге мобилизованный в отпуске получил ранение, когда защищал несовершеннолетнего
Mash на Мойке: В Питере мобилизованный получил ранение за то, что защищал друга
20 августа 2024, 15:53

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Петербурге 22-летний мобилизованный Виталий был ранен за то, что защищал несовершеннолетнего друга, которому ранее разбили голову в клубе. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Отмечается, что Виталий приехал в отпуск и позвал отдохнуть своего 16-летнего друга Руслана. Они отправились в клуб, где случайно разлили напиток на неизвестного мужчину.

Между молодыми людьми произошел конфликт, разъяренный мужчина разбил стеклянный стакан об голову Руслана. Подростку пришлось наложить 20 швов.

Виталий же решил встретиться с обидчиком на нейтральной территории и отомстить за товарища. Неожиданно мужчина достал оружие и выстрелил в оппонента. Виталий смог задержать стрелка, после чего вызвал полицию и медиков. На злоумышленника ​написали заявление.

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#арест
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Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами
В Петербурге суд арестовал парня с подругами за стрельбу на похоронах крысы
20 августа 2024, 15:22

Фото: istockphoto/Valeriy Volkonskiy

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил однодневный арест молодому человеку и двум его подругам за стрельбу во время похорон крысы. Об этом сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Троицу признали виновной в мелком хулиганстве и отправили под административный арест. Согласно материалам дела, в августе две девушки и их знакомый пришли в лес неподалеку от поселка Лисий нос, чтобы похоронить питомца одной из них. После захоронения крысы молодой человек достал сигнальный пистолет и устроил салют в честь грызуна.

Звуки выстрелов испугали влюбленную пару, которая находилась в палатке рядом с местом захоронения. Они вызвали полицию, сообщив о не менее 10 выстрелах от неизвестных. Правоохранители вскоре нашли хулиганов и установили, что молодой человек произвел 19 выстрелов в воздух.

Ранее сообщалось, что в Австралии 58-летняя жительница Тасмании, Кэтрин Ли Джун, оказалась в центре скандала и попала под суд за публикацию в интернете видео сексуального характера с участием рыбы.

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«Бесплатный секс»: как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой
20 августа 2024, 15:11

Фото: iStock/FOTOKITA

На 46-летнего блогера и активиста Алексея Поднебесного возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ из-за половых сношений с 15-летней фанаткой.
О том, за что Поднебесного задержали, почему женоненавистник стал педофилом и какой срок ему грозит, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Алексей Поднебесный


Алексей Поднебесный является популярным активистом и блогером, известным как «лидер российских инцелов». Общественный резонанс вызвала его принудительная госпитализация в психиатрическую клинику в 2021 году по решению суда из-за высказываний о проблеме стрельбы в школах. В 2022 году Поднебесный добился признания госпитализации незаконной и отсудил компенсацию, размер которой составил 60 тысяч рублей.

Поднебесный родился в 1978 году в Нижнем Новгороде. Он получил юридическое образование в ННГУ им. Лобачевского, а в 2021 году поступил в медицинский колледж. Некоторое время мужчина даже работал в прокуратуре, однако карьера не сложилась якобы из-за конфликтов с коллегами. Поднебесный написал об этом книгу.

После увольнения мужчина начал вести блог. В своих роликах он оскорблял женщин и кидался на газонокосилку ради спасения одуванчиков. По данным СМИ, в 2021 году неоднозначные посты Поднебесного о стрельбе в школах привлекли внимание правоохранительных органов. В своих сообщениях Алесей якобы симпатизировал преступникам. После этого блогер отправился на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Поднебесный выступает за то, что женщины должны «иметь права животных и жить голыми в дикой природе». Он считает, что в современном мире секс сосредоточен в руках десяти процентов мужчин на Земле, которым повезло с внешностью и статусом. Поэтому блогер высказывает мнение в пользу того, чтобы все мужчины получали бесплатный секс в любое время, а женщины жили ради того, чтобы удовлетворять потребности мужчин.


Фото: соцсети А.Поднебесного

В чем обвиняют блогера Алексея Поднебесного


Согласно информации следствия, 2 августа задержанный Поднебесный «совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия», а на следующий день «вступил с той же пострадавшей в половую связь». Во время допроса правоохранитель спросил Алексея, признает ли он вину, однако тот отказался давать показания. Ранее он опроверг интимную связь с девушкой, подчеркнув, что они «просто гуляли». При этом Поднебесный представил свою версию событий. Он утверждает, что девушке якобы 23 года.

Главной причиной задержания блогера стало скандальное видео с 15-летней школьницей. В интернете опубликовали кадры, на которых 46-летний мужчина гуляет с девочкой по Петербургу. На одном из видео несовершеннолетняя сидит у блогера на коленях, а Поднебесный держит ее за грудь. На другом – Алексей целуется со школьницей, однако ее лица не было видно. На данный инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в своем блоге Поднебесный пропагандирует педофилию.

Кто такие инцелы


Инцелы — это термин интернет-культуры, обозначающий мужчин, которые хотели бы завести романтические или сексуальные отношения, однако у них не получается этого сделать из-за личных характеристик и «непримечательных» внешних данных. Само слово «инцел» происходит от сокращения английского термина involuntary celibacy, что означает «недобровольное воздержание».

Уточняется, что изначально члены сообщества инцелов делились проблемами и искали поддержки, но со временем стали призывать к ненависти по отношению к тем, кто лишает их интимных отношений. На сегодняшний день инцелы направляют агрессию по отношению к женскому полу, считая, что девушки действуют исключительно в корыстных целях.

Но далеко не все инцелы испытывают ненависть к женщинам — есть и такие, кто, наоборот, женщин любит и уважает. Среди инцелов в интернет-пространстве часто встречаются мужчины, которые ни разу не состояли в романтических отношениях, или и те, кто пережил тяжелое расставание.

Исследователи данное социального явления утверждают, что вынужденное воздержание должно длиться от 6 месяцев и более. Если за это время мужчина в возрасте до 30 лет пытался вступить в отношения, но у него ничего не получилось, то он может считать себя инцелом.


Что будет с блогером Поднебесным


Поднебесному вменяют половое сношение и совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16 лет. Максимальное наказание по статьям — 3 и 4 года тюремного заключения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.


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#секс
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