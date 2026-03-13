Главе СК Бастрыкину доложат о возрождении секты «бога Кузи»
Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с возобновившей деятельность сектой «бога Кузи». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.



По информации источника, производство ведется по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Ранее отмечалось, что Андрей Попов, известный как бог Кузя и считающийся одним из самых богатых сектантов современной России, после освобождения снова занялся проповедями.

По данным СМИ, его сторонники привлекают новых участников, представляя Попова «святым старцем-целителем». Сейчас он проводит еженедельные «службы» и организует платные «исповеди», за «отпущение грехов» просят несколько тысяч рублей.

Перед этим глава СК РФ запросил доклад о нападении на семью с битами и дубинками на Камчатке.

Никита Кротов

