Подросток поджёг кинотеатр в «Авиапарке» по приказу мошенника, притворившегося силовиком
Появились новые подробности допроса подростка, устроившего пожар в кинотеатре крупнейшего столичного ТЦ «Авиапарк». Об этом сообщает «Лента.ру».
Как сообщили в прокуратуре Москвы, 16-летний юноша признался, что действовал не по собственной инициативе — его контролировал неизвестный злоумышленник.
По словам подростка, всё началось со знакомства с девушкой в соцсетях, которой он отправил свою геолокацию. После этого ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и обвинил его в нарушении закона.
Запугивая, злоумышленники постоянно оставались на связи и давали подростку «приказы»: обыскать квартиру, предоставить фото банковской карты отца и попытаться перевести им деньги.
На этом мошенники не остановились — они убедили юношу взять канистру с бензином, отправиться в «Авиапарк» и устроить поджог в кинотеатре.
