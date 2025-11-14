Подросток поджёг кинотеатр в «Авиапарке» по приказу мошенника, притворившегося силовиком

14 ноября 2025, 13:01

Злоумышленники заставили 16-летнего юношу устроить пожар в ТЦ «Авиапарк»

Фото: Istock / rorem

Появились новые подробности допроса подростка, устроившего пожар в кинотеатре крупнейшего столичного ТЦ «Авиапарк». Об этом сообщает «Лента.ру».