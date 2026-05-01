Подросток погиб от мощного удара током в Татарстане
Подросток погиб от мощного удара током в Татарстане — его удочка задела контактную сеть железной дороги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Рано утром трое детей из посёлка Васильево отправились на рыбалку. Во время перехода через железнодорожные пути снасть задела провода, и в этот момент одного из несовершеннолетних ударило током с напряжением 27,5 тысяч вольт.
Согласно информации источника, подросток погиб на месте — врачи не смогли его спасти.
Ранее сообщалось, что в Якутске подросток погиб от удара током во время зарядки телефона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
