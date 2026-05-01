В Карелии ночная авария на трассе «Кола» унесла жизнь пассажира
Ночью 1 мая на федеральной автодороге «Кола» случилось ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщает МВД по Республике Карелия.
На 282-м километре трассы в Олонецком районе женщина-водитель автомобиля Mercedes-Benz 2003 года выпуска не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате происшествия один из граждан скончался на месте от полученных травм до прибытия медицинской помощи. Медики госпитализировали водителя и ещё двух пассажиров с травмами различной степени тяжести. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Подмосковье, где обнаружили автомобиль с тремя погибшими.
