Подросток погиб после драки с другом в Свердловской области
Подросток погиб после драки с другом в Свердловской области. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Согласно предварительной информации, у 15-летних парней случился конфликт по дороге из Косулино. Один ударил другого в живот — тот упал и потерял сознание.
По словам местных жителей, пострадавшему пытались помочь сотрудники ДПС — делали искусственное дыхание и вызвали скорую помощь. Врачи не смогли спасти несовершеннолетнего. По факту произошедшего проводится проверка.
